Här är söndagens höjdpunkter på friidrotts-VM

Under söndagen fortsätter friidrotts-VM i TV4:s kanaler. Här har du dagens höjdpunkter.

Larsson försöker på det svenska rekordet

Henrik Larsson skrev historia under den första dagen på VM tog sig svenske Henrik Larsson vidare till semifinal på 100 meter. Tiden, 10:16, var tre hundradelar från hans eget svenska rekord, ett rekord som det finns goda möjligheter att slå redan under söndagen. Dessutom kan alla svenskar hålla en extra tumme för att Larsson fortsätter att överraska genom att hota världseliten.

Världens längd-drottning ska koras

Tilde Johansson, Maja Åskag och Khaddi Sagnia misslyckades med att ta sig vidare från gårdagens kval och får följa söndagens final från läktarplats. Där får man se världens bästa hoppare göra upp om medaljerna. Bland medaljaspiranterna finns förstarankade serbiskan Ivana Vuleta, jamaicanskan Ackelia Smith och andrarankade Larissa Iapichino.

Bolt-ersättarens födelse?

Usain Bolt var det stora affischnamnet i friidrottsvärlden under lång tid. Men jamaicanen har avslutat den aktiva karriären och 100-metersloppen har blivit öppnare än på länge och under söndagens sista lopp är det just finalen i 100 meter som går av stapeln.

Men frågan många ställer sig är om vi någonsin får se en lika dominant, profilstark och explosiv sprinter som Bolt. Kanske visar amerikanerna Christian Coleman eller Fred Kerley prov på liknande takter under söndagens sista lopp.