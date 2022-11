Så sänds Bachelors finalvecka 2022

Vem får sista rosen av Christoffer och Christian i Bachelor 2022? Så här släpps de sista avsnitten under finalveckan av Bachelor på TV4. Under finalveckan släpps avsnitten, ett om dagen, på TV4 Play och C More. Avsnitten blir tillgängliga 02:00 på sändningsdagen.

Finalveckan:

Måndag 7 november

Bachelor Sverige del 37 (19:00 i Sjuan)

Bachelor Sverige - Tjejerna avslöjar allt - del 19 (TV4 Play)



Tisdag 8 november

Bachelor Sverige del 38 (19:00 i Sjuan)

Bachelor Sverige - Tjejerna avslöjar allt - del 20 (TV4 Play)



Onsdag 9 november

Bachelor Sverige del 39 - Final (19:00 i Sjuan)

Vem får sista rosen?



Torsdag 10 november

Bachelor Sverige del 40 - Vad hände sen? (19:00 i Sjuan)

Lever paren fortfarande ihop?

Bachelor visas måndag-torsdag i Sjuan. Avsnitten finns också gratis på TV4 Play.