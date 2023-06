I går eldade Salwan Momika en koran på Södermalm i Stockholm.

Det har väckt starka reaktioner från flera länder.

Nu har demonstranter stormat Sveriges ambassad i Iraks huvudstad Bagdad, rapporterar AFP.

Flera länder reagerade starkt efter att Salwan Momika brände en koran utanför Stockholms moské på Södermalm under onsdagen. Bland annat har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan under dagen fördömt koranbränningen.

– Vi kommer så småningom att lära de arroganta västerlänningarna att förolämpning av muslimer inte är åsiktsfrihet, sa han i sitt tv-framträdande



Under torsdagen tog sig demonstranter i Iraks huvudstad Bagdad in på den svenska ambassadens område för att protestera mot händelserna i den svenska huvudstaden.

Bilder som spridits på sociala medier visar hur arga människor tar sig in på området för att visa sitt missnöje över koranbränningen. Personer har också tänt eld på prideflaggor.

UD: ”Personal i säkerhet”

AFP rapporterar att demonstranterna ska ha tagit sig in i byggnaden och befunnit sig där i cirka 15 minuter innan man tog sig ut i samband med att säkerhetsstyrkorna anlände till platsen.

TV4 Nyheterna har varit i kontakt med UD som är underrättade om situationen.

”Vår ambassadpersonal befinner sig i säkerhet och UD står i löpande kontakt med dem” uppger utrikesdepartementets presstjänst.

Säkerhetspolisen uppger att man följer händelseutvecklingen noga.

– Vi gör löpande bedömningar av hotet mot Sverige och svenska intressen utomlands, säger Adam Samara, presstalesperson på Säpo.

I samband med stormningen har den shiamuslimske ledaren Moqtada al-Sadr krävt att landet agerar mot den svenska ambassaden.

– Han har uppmanat till att den svenska ambassadören ska bli persona non grata, alltså skickas ut från ambassaden i Bagdad, säger TV4 Nyheternas Mellanösternkorrespondent Terese Cristiansson.