Ny dödsskjutning i USA – mitt under Mardi Gras-festivalen

En person har dött och fyra personer har skadats, efter en ny masskjutning i USA.

Skjutningen inträffade under natten till måndagen, svensk tid, i New Orleans i Louisiana. Detta under en parad inför det årliga Mardi Gras firandet.

Skräckslagna lokalbor och turister som hade samlats för firandet ska desperat ha sprungit från platsen. De skadade fördes direkt till sjukhus efter skjutningen, en av dem var en ung flicka.



– Det här är verkligen inget vi ville se. Vi ville verkligen att det här skulle vara en säker Mardi Gras och vi fortsätter att jobba för den saken, säger Hans Gauthier vid New Orleans-polisen.



En person ska ha gripits misstänkt för skjutningen. Men motivet till händelsen och om fler gärningsmän har varit inblandade är ännu inte känt.

