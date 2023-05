Under åren med pandemin ägnade människor mer tid framför olika skärmar än någonsin tidigare. Den samlade dagliga användningen ökade från i snitt sex timmar per dag till sju, och så har det fortsatt även under 2022, visar årets Mediebarometer.

En orsak är att nyhetskonsumtionen fortsatt legat på höga nivåer. Under fjolåret stod dagspressen för den största ökningen, vilket förklaras med att allt fler människor numera har tillgång till en digital prenumeration.

73 procent av befolkningen läste dagstidning en genomsnittlig dag under förra året, varav 61 procent läste tidningen digitalt och 27 procent i pappersform.

”Flest – 59 procent – läste morgontidningar. Fler läste morgontidningen digitalt, 45 procent,

än på papper, 26 procent. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 46 procent.

Här var de digitala läsarna i klar majoritet”, går det att läsa i rapporten.

Digitala klyftorna minskade

Något annat som pandemin gjorde var att minska på de så kallade digitala klyftorna. För många äldre snabbade tiderna av isolering på övergången till olika digitala strömningstjänster som Netflix och Spotify.

”Andelen som saknar tillgång till det stora utbud som nätet erbjuder minskar i Sverige, vilket är mycket positivt”, säger Karin Hellingwerf, medieanalytiker vid Nordicom i ett pressmeddelande.

Rörlig bild dominerade

Under förra året tog 50 procent del av nyheter från Sveriges Television, SVT, under en genomsnittlig dag. Nyhetstjänsten var därmed den mest använda nyhetstjänsten i befolkningen som helhet.

45 procent tog del av nyheter från Sveriges Radio, SR. För nyhetsutbudet från SVT, SR och morgonpressen var räckvidden högre bland den äldre delen av befolkningen.

Den samlade användningstiden för samtliga medier uppgick till nästa sju timmar per dag.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.