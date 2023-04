I årets upplaga av Masked Singer Sverige är Maneten en av karaktärerna som publiken får lära känna. Men den stora frågan är: Vem är det som gömmer sig bakom masken?

Kan du lista ut vem som döljer sig där bakom? Här har vi samlat alla ledtrådar från programmet!

Vem är Maneten i Masked Singer Sverige?

Inför varje framträdande får samtliga deltagare presentera sig i en video, i vilken det avslöjas många ledtrådar om den som gömmer sig bakom masken.

5:29 Här charmar Maneten panelen stort: ”Är galen i dig”

Alla ledtrådar från avsnitt 2

Manetens egna ord

”Hej hallå, det är jag som är Maneten. Vissa maneter är svåra att upptäcka, det är inte jag. Om jag inte syns så hörs jag, ibland båda delarna. Som manet kan det lätt uppfattas som att man flyter med strömmen, men i mitt fall flyter alla efter mig och inte tvärt om.”

”Musiken finns i mitt blod, men jag gillar alla typer av scener. Min publik kan vara några få, men också hundratusentals. Mina idoler är de allra största divorna, jag har varit väldigt nära en av dem.”

”Fast folk blir inte alltid happy, ibland kan det bränna till lite i tentaklerna. Det handlar mycket om yta och fillers, jag försöker inte skada någon även om det kan verka så ibland.”

”Jag är inte överförtjust i mullvadar kanske... Oops, nu gjorde jag det igen...”

Övriga ledtrådar

Skvaller

Skandinavium

En lapp med texten HJÄLP! – Maneten säger: ”Spetsa öronen nu David, det som är störst av allt är att hjälpa andra, allt annat är skitsamma. Man vill inte att ens uppdrag slutar med fail, hashtag på den”

Låt: Oops... I did it again av Britney Spears

Panelens gissningar:

Nour El Refai – ”Den här personen har en jättestor podcast – och den här personen har en lång ståtlig kropp som rör sig som en riktigt ballerina – jag tror att det är Edvin Törnblom”

Måns Zelmerlöw – ”Skvallrar mycket... den här personen känner jag väl och han skvallrar mycket – det här kan vara Oscar Zia”

Pernilla Wahlgren – ”Jag tänker att det är någon som uppträtt för en stor och liten publik – och som verkligen kan bära upp den där glitterstassen – det är faktiskt Andreas Lundstedt”

Felix Herngren – ”Jag är inne på att det här är någon som jobbar på nyheterna på TV4. De syns så fruktansvärt mycket i rutan, så fort man bara ser fötter och små fingrar så vet man direkt vem det är. Kan det här vara Henrik Alsterdal?”