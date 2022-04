I oktober 2017 släppte tidningarna New York Times och the New Yorker sina uppgifter om sexbrottsanklagelserna mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. Den 15 oktober uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano utsatta kvinnor att höja sin röst i ett gemensamt upprop - med hashtaggen #metoo.



”Vi har tappat bollen”

Detta blev starten för en omvälvande rörelse som över hela världen satte ljuset på mäns sexuella övergrepp och våld mot kvinnor. Men i dag har backlashen återigen tystat kvinnors berättelser och skuldbelagt offren, menar Irena Pozar, debattör, författare och chefredaktör för Veckorevyn.



— Det är bra att folk döms och de ska ställas till svars för vad de gjort, men problemet är att kvinnor blir våldtagna och utsatta för sexuellt våld från första början. Där tycker jag att vi tappat bollen lite, för det var ju det Metoo handlade om, säger Irena Pozar i Nyhetsmorgon.



Så fick kvinnorna fick skulden – se klippet i spelaren ovan.