Ett regnigt Göteborg hotar kvällens sändning av Lotta på Liseberg.

Repetitionerna är avbrutna och all publik har lämnat området.

– Under programmets 15-åriga historia har vi aldrig behövt ställa in, säger Jonathan Nordin, exekutiv producent.

SMHI har varnat för att skyfallsliknande regn kommer dra in över Göteborg under måndagen, något som kan innebära både översvämmade vägar och källarutrymmen, skriver GP. Nu har det kraftiga ovädret dragit in över staden, något som hotar kvällens sändning av Lotta på Liseberg.

– Under programmets 15-åriga historia har vi aldrig behövt ställa in Lotta på Liseberg. Nu hoppas vi på snabbt väderomslag, säger Jonathan Nordin, exekutiv producent på TV4.

Ett folktomt Liseberg efter avbrutna repetitionerna.

Ett folktomt Liseberg efter avbrutna repetitionerna.

Så hanteras det av teamet på plats

Repetitionerna inför säsongens andra allsångskväll från Lisebergs stora scen har behövt avbrytas, all publik har lämnat området och teamet bakom gör vad de kan för att få allt inför sändningen på banan.

– Alla repetitioner är avbrutna och nu ligger allt fokus på att återställa teknik som påverkats av ovädret, säger Jonathan Nordin.