Plötsligt dök två klimataktivister upp på scenen under "Let's Dance"-finalen.

Utan förvarning kom en kamera farande och knockade en av aktivisterna till marken.

–Om kranföraren försöker slå ner honom uppstår ju naturligtvis en misstanke om misshandel, säger Leif GW Persson.

Under finalen av "Let's Dance" inträffade en oväntad händelse när aktivister från organisationen "Återställ våtmarker" tog sig in på dansgolvet. Även om TV4:s tittare inte fick se mycket av händelsen kunde publiken i studion observera två unga personer, en man och en kvinna, springa in på scenen. Mannen höll upp en banderoll medan kvinnan kastade ut ett färgpulver över scengolvet. De två personerna omhändertogs snabbt av säkerhetspersonal och fördes ut ur lokalen. Och kriminolog Leif GW Persson kommenterar vad de nu riskerar för straff för aktionen.

– De är ju två inne på scenen och sen finns det tydligen en tredje som har hjälpt till med logistiken och befinner sig inne i lokalen. Den ena av dem på scenen häller ut färg på golvet, så får man inte göra. Det kallas för skadegörelse, den mildare formen av skadegörelse kallas för åverkan, så där har man inlett en förundersökning. Brottsrubriceringen mot de här tre är skadegörelse.

Blev knockad till golvet

Det mest uppmärksammade inslaget under aktionen är att mannen med banderollen plötsligt blir knockad till golvet av en kamera. Bilderna har väckt spekulationer om kameramannen, som styrde förlängningsarmen, avsiktligt försökte skada aktivisten.



–Om kranföraren försöker slå ner honom, alltså fotografen, med den här kranen som han förfogar över, då uppstår ju naturligtvis en misstanke om misshandel. Men det var klart en olyckshändelse, avfärdar Persson.

Hejade på Kalla

I övrigt låter kriminologen hälsa att han dessvärre inte sett resterande delar av Let's Dance-finalen. Det till trots har han en öm punkt för tävlingens tvåa, Charlotte Kalla, som också var den som blev avbruten mitt i steget av aktivisterna.

– Hon hade gärna fått vinna för henne gillar jag, hon jagar nämligen. Och det här var ju såna här miljömuppar som demonstrerade, och Charlotte är väl den enda deltagaren i Let’s Dance någonsin som haft kontakt med den typen av miljö som jägare och naturintresserad, kluckar Persson.