Så hyllas Börje Salming i världen: ”Orden räcker inte till”

Ukraina befarar att kommande vinter kommer bli den värsta sedan andra världskrigetDet är en dyster bild som Kievs borgmästaren målar upp inför stundande vinter. Rysslands fortsatta bombningar riktar in sig mot mål som slår hårt mot den ukrainska befolkningen - som på flera håll slagit ut el- och vattenförsörjning. En som just nu reser runt och hjälper till med förnödenheter i Ukraina är Elly Reinolds från hjälporganisationen Operation Aid. Hon vittnar om ett lamslaget land och byar utan el och vatten. TV4 Nyheternas utrikeskommentator om situationen just nu och framåt.

