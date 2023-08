Det var 12.40-tiden på måndagen som polisen fick in larm om urspårningen. På plats kunde man sedan konstatera att banvallen underminerats på grund av det kraftiga regnovädret och sedan rasat. Runt 120 passagerarare befann sig ombord.

– Polis och räddningstjänst kom snabbt till platsen och kunde konstatera att det är två av fyra personvagnar som har spårat ur. Det handlar om ett snabbtåg, säger Mathias Rutegård, presstalesperson vid polisregion Mitt.

Inledningsvis uppgav polisen att ingen person skadats, men under eftermiddagen fördes tre personer till sjukhus. Skadeläget är oklart.

Många enheter på plats

Polis och räddningstjänst evakuerar resenärer från spårområdet för samla dem vid en uppsamlingsplats.

– I sammanhanget kan man också notera att det är en terräng som inte riktigt är vänlig för att åka fram med fordon i, säger Mathias Rutegård.

Polisen kommer också att utreda orsaken till olyckan närmare.

”Banvallen har spolats bort”

Martin Eriksson, styrkeledare på räddningstjänsten som arbetar på platsen, beskriver händelsen som en ”ganska allvarlig urspårning”.

– Orsaken är att banvallen har spolats bort. Enligt uppgift visste de att banvallen var i dåligt skick och har därför haft låg hastighet.

– Den sista vagnen lutar väldigt mycket, den är i ett stort hål där marken har spolats bort, säger han.

Enligt Martin Eriksson inträffade olyckan en bra bit från farbar väg, en bandvagn och terrängfordon har använts för att evakuera passagerarare. Vissa resenärer har även fått gå en bit själva.

Trafikverket: Inte jättedramatiskt

Trafikverket understryker att urspårningar ofta låter mer dramatiska än vad de faktiskt är. I det här fallet körde tåget runt 40 kilometer i timmen.

– Det låter alltid väldigt dramatiskt när man säger urspårning, men i de allra flesta fall och även i det här fallet, är det inte jättedramatiskt. Det innebär helt enkelt att en vagn eller ett lok som skulle stå på spåret står lite vid sidan av spåret och då kan man inte rulla vidare, säger Felicia Danielsson på Trafikverket.

Finns det någon prognos för när tågtrafiken kan rulla igen?

– Det vi tror just nu är att det kommer att vara stopp på den här platsen åtminstone dygnet ut, men det finns möjlighet att leda om vissa tåg via Ånge. Men vissa tåg kan komma att ställas in och det kan bli förseningar och längre restid.

Strax efter 15-tiden uppger Trafikverket att tågtrafiken väntas återupptas i slutet av veckan.