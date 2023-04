Lavinrisk i norra fjällen: ”Kolla prognoserna dagligen”

Redan den här veckan är det påsklov i delar av Sverige. Och för de som ska åka skidor i norrlandsfjällen gäller det att hålla lite extra koll på lavinprognoserna.



–Lavinskalan räcker inte för att beskriva scenarier fem steg räcker inte för att beskriva verkligheten. Det är lavinfarligt just nu, men inte överallt, säger Naturvårdsverkets lavinexpert Mattias Tarestad.

Just nu råder betydande lavinrisk i Riksgränsen/Abisko- och Kebenekaise-fjällen. Det är särskilt farligt om man är på de branta sluttningarna, men inte annars. Det är farligt för skidåkare och skoteråkare som rör sig i lavinfarligt område.



–Det som är lite lurigt är att det är just när man som duktig skidåkare börjar tycka att det blir kul, är det troligen i en lavinfarlig lutning. Då gäller det att hålla koll eftersom förhållandena ändrar sig väldigt ofta, Säger Tarestad.

”Risk för försämrade förhållanden under veckan”

–Vilken risk man är beredd att ta, det avgör man ju själv, men man bör hålla sig informerad. Ska man bara åka enkel åkning i pistat område är det bara att ge sig ut i backen, men annars är A och O att man ser till att förbereda sig. Betydande lavinfara kan också betyda olika saker, men just nu är det svårbedömt så man behöver ta det försiktigt även om man ser sig som mycket erfaren. Det ligger svaga lager under med hårdare snö ovanpå som gör att läget snarare kommer att bli värre under veckan särskilt om det kommer mer vind.

"Drevsnöflak som är så känsliga att de kan utlösas på avstånd från flackare terräng gör att det är klokt att hålla stort avstånd till branta sluttningar. Djupare begravda svagheter innebär att laviner kan bli stora och i praktiken omöjliga att överleva."

2:38 Risk för livsfarliga laviner ”Så åker du säkert”

Se hela inslaget i spelaren ovan:

Fakta: Lavinskalan 5 – Extrem lavinfara. Undvik all lavinterräng.



4 – Stor lavinfara. Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng avrådes.



3 – Betydande lavinfara. Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.



2 – Måttlig lavinfara. Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farliga platserna.



1 – Liten lavinfara. Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.



Källa: Lavinprognoser.se