Under lördagskvällen var det dags för den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen. Storfavorit på förhand var Loreen med låten "Tattoo", enligt fans och spelbolag.

När det väl var dags för favoritbidraget tog sig en person upp på scenen och uppträdandet fick avbrytas mitt i. Loreens team riggade om den avancerade scenuppbyggnaden medan programledarna fick improvisera under flera minuter.

SVT meddelar att man utreder det inträffade:

"Loreens framträdande blev stört och tv-tittarna fick inte uppleva det som det var tänkt. Vi beslutade därför att hon skulle få framföra det i sin helhet igen", säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka i ett pressmeddelande.

Att hon avbröts under bidraget spelade ingen roll. 39-åringen knep sedan nämligen, som väntat, den första direktplatsen till finalen. Gruppen Smash Into Pieces gör Loreen sällskap till finalen med låten "Six feet under".

