Det kommer avgöra Natofrågan: ”Spelet pågår in i det sista”

Sveriges Nato-process kan avgöras när försvarsalliansen träffas på tisdag.

Men taktpinnen ligger fortsatt i Erdogans knä, där Sverige bara är en bricka i ett spel om vapen, menar utrikeskommentator Rolf Porseryd:

– Spelet pågår in i det sista.



Det är nu över ett år sen Sverige lämnade in sin NATO-ansökan. Trots många möten som avlöst varandra på hög nivå, så har ansökan ännu inte ratificerats av Turkiet och Ungern.



På måndag ska Erdogan och Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) träffas under ett extramöte i Vilnius. Mötet ska ske under ledning av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg inför alliansens toppmöte på tisdag.



I slutändan misstänker TV4 Nyheternas utrikeskommentator Rolf Porseryd att Erdogan har ett tydligt slutmål:



– Den här frågan kommer att avgöras av det politiska spel där Sverige är en bricka. För Erdogan vill ha F16-plan. USA, eller president Biden, har inte gjort klart med kongressen, för det finns visst motstånd där



Men trots motståendet misstänker Porseryd att det är där processen kommer landa. Biden får med sig kongressen, Erdogan får sina stridsflygplan och Sverige blir Nato-medlem.



– Men i vilken tågordning det kommer ske vet vi inte, avslutar han.

Bakgrund: Sveriges väg mot Nato Sverige ansökte om medlemskap i Nato, parallellt med Finland, den 18 maj i fjol. Turkiet sade inledningsvis nej, men nådde drygt en månad senare ändå en överenskommelse med Sverige och Finland om åtgärder för att komma fram till ett klartecken. Där ingår bland annat samarbete kring hot mot Turkiets nationella säkerhet, fördömande av terroristorganisationer och borttagande av vapenembargon.



Den 5 juli 2022 fick Sverige och Finland formellt status som blivande medlemmar, "invitees" på engelska. Redan samma dag bekräftades några av de första ratifikationerna av medlemskapen, som från bland andra Norge, Danmark och Island gjorts redan på förhand i juni.



För Finland avslutades processen i april i år då medlemskapet blev helt klart sedan Ungern och Turkiet blivit de sista Natoländerna att ratificera landets ansökan.



För Sverige del har 29 av 31 länder ratificerat – Turkiet och Ungern återstår.

Det blir vinnarna och förlorarna

USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan uppgav vid en pressträff att det är möjligt att Turkiet och Ungern kommer godkänna ett svenskt Natomedlemskap vid försvarsalliansens toppmöte i Vilnius på tisdag.



Rolf Porseryd delar den uppfattningen och misstänker att Erdogan kommer ge ett ”halvt-ja”. Inte så konstigt, när det är Erdogan som är en av de största vinnarna vid ett svenskt inträde i Nato.



– Han har visat sig spela ett oerhört skickligt politiskt spel under en lång tid. Först inrikespolitiskt inför det egna valet, och sedan att ställa krav på Sverige att förändra sin lagstiftning och sen att han har andra planer att få mer vapen till sitt land, säger Porseryd.



Han fortsätter med att säga att även Nato vinner stort på ett svenskt inträde. Alliansen stärks inför det fortsatta kriget och det gör situationen lugnare och tryggare.



Vilka skulle bli förlorarna om Sverige inte blir medlem?



– Förlorare är Nato i stort, men inte minst Sverige. Sen är det förstås en oerhörd näsa för det viktigaste stora landet i väst: USA. Biden har lovat Sverige medlemskap så många gånger. Den enda vinnaren skulle bli Vladimir Putin som ser det som en framgång att man kan stoppa Sverige ytterligare en tid från medlemskap i Nato, berättar Porseryd.