Den delfinlika tumlaren kan vara på väg att försvinna helt från Östersjön, menar forskare som nu ser ett akut behov av en inventering av den rödlistade valen.

– Jag är orolig. Som det är nu vet vi inte hur den hotade populationen mår, säger Kylie Owen, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.



Östersjöns enda val, tumlaren, kan vara på väg att försvinna helt. Från att ha varit en vanlig syn under den första hälften av 1900-talet fanns vid den senaste inventeringen för tio år sedan bara 500 valar kvar. Sedan dess har observationerna blivit ännu färre och experterna ännu oroligare.



– Jag är rädd. Tumlaren har en jätteviktig roll i ekosystem så Östersjön behöver den verkligen. Därför är det viktigt att vi får till en ny inventering, säger Kylie Owen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Fiskenät och vindkraftsparker hotar

Fiskenät ses idag som det största hotet mot valen, men också utbyggnaden av vindkraftsparker hotar tumlaren. Och enligt forskarna vid Naturhistoriska riksmuseet är en ny inventering nödvändig för att se hur populationen mår, men för det krävs att samtliga åtta länder runt Östersjön deltar.



– Det är viktigt så vi får en helhetsbild och kan sätta in rätt insatser om det behövs, säger Kylie Owen.



Förhoppningen är att alla länder ska ha fått ett klartecken om finansiering i slutet av juni så att forskarna under nästa sommar ska kunna placera ut 300 specialbygda hydrofoner runt om på havsbotten. Med hjälp ljudvågor ska de sedan under ett år läsa av hur många individer som finns kvar. Samtidigt uppmanas allmänheten att rapportera in alla tumlare de ser, levande eller döda.