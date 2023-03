Här går Marcus genom isen: ”Kändes overkligt”

När Marcus Wickelgren var ute på ett pass ismete på en sjö i Småland brast plötsligt isen. Det hela slutade med en kamp på liv och död – som fångades på film av Marcus egen kamera.

Just nu är isarna tunna – vilket är något som Marcus Wickelgren i Nässjö fick erfara, rapporterar Fiskejournalen. När han var ute på en sjö för att ismeta var isen stabil på morgonen, men längre fram på dagen förändrades situationen. Helt plötsligt trillar Marcus i vattnet.



– Då är det ju en chock, det kändes lite overkligt. Jag började bara sprattla egentligen och fick upp isdubbarna, men det var ju mycket som snurrade i huvudet. Det var just att jag inte kom upp igen som var så läskigt. Det var inte alls så som jag hade trott att gå igenom isen, säger han.



Det tog Marcus nio minuter att ta sig upp på land med hjälp av isdubbar. Hela händelseförloppet fångades på film av hans egen kamera – som han bar på huvudet för att filma eventuell fångst. Där ser man hur Marcus kämpar för att ta sig mot land medan isen viker sig hela tiden.



– Det går bara sönder hela tiden. Till sist kommer jag inte upp alls och då ligger jag kvar i fem, sex minuter och bara försöker hugga mig in till land, säger han.



Tillslut började Marcus nudda botten och kunde ta sig upp på land.



– Det kändes fortfarande bara overkligt, men då var det bara att försöka hitta närmsta bil som kunde skjutsa mig till värme. Det var väl någon dag efter som tankarna om hur nära man var på att dö kom åt mig, säger han.



Marcus berättar att han testborrade isen under morgonen och att den då kändes stabil. Men under dagen blev det åtta plusgrader – och isen blev allt mjukare.



– Så här i efterhand är det väl fiskesug och dåligt omdöme, säger Marcus om missbedömningen.