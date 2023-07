Varmaste dagen någonsin – flera dagar i rad

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres säger att ”klimatförändringarna är bortom kontroll”. Uttalandet görs efter att den genomsnittliga temperaturen på jorden slagit nya rekord under flera dagar den här veckan. Både måndagen och tisdagen blev de varmaste dagarna som hittills uppmätts.

– Om vi fortsätter att fördröja viktiga åtgärder som behövs tror jag att vi går in i en katastrofal situation, vilket de två senaste rekorden visar, säger Guterres, rapporterar The Guardian.

Inofficiella analyser av klimatdata visar att den genomsnittliga temperaturen på jorden under de senaste sju dagarna aldrig har varit högre. Under måndagen uppmättes genomsnittstemperaturen till 17,01 grader, för att på tisdagen stiga till 17,18 grader. Detta enligt data som samlats in av US National Centers for Environmental Prediction (NCEP).

Enligt siffor från University of Maines Climate Reanalyzer ska rekordhöga 17,18 grader även hållit i sig under onsdagen.

US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som anses vara ledande inom klimatdata, uppger samtidigt att man inte kunnat validera siffrorna och att modellen som används av University of Maines Climate Reanalyzer inte är ”lämplig” för att mäta faktiska temperaturer och rekord, rapporterar The Guardian.

0:48 Nytt globalt värmerekord för andra dagen i rad: ”Vänja oss vid de närmaste åren”

FN bekräftar El Niños återkomst

Men trots att NOAA anser att siffrorna inte är helt tillförlitliga bekräftar de att vi befinner oss i en varm period på grund av klimatförändringarna och att kombinationen av El Niño och de varma sommarförhållandena bidragit till ”rekordvarma yttemperaturer som registrerats på många platser världen över”.

El Niño är ett väderfenomen som utgör en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperaturer och väderförhållanden i Stilla havet, något som påverkar vädret i stora delar av världen.

Tidigare i veckan bekräftade FN El Niños återkomst.

Extremhetta på flera platser

Nu tror forskare att juli månad kan komma att bli den varmaste månaden som någonsin uppmätts. Redan i veckan har det rapporterats om extremhetta i bland annat USA, där det väntas bli uppemot 50 grader i vissa delstater.

Även i Kina, där man uppmätt 35 grader på vissa platser, håller värmeböljan i sig, rapporterar The Guardian.