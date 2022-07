Efter många turer verkar det till slut som att USA:s kongress har kommit överens om ett stort reformpaket kring vård, energi och klimat.

Tidigare har den demokratiske senatorn Joe Manchin satt käppar i hjulet. Han har argumenterat för att paketet skulle kunna driva på den höga inflationen.



I paketet ingår en företagsskatt på minst 15 procent, som under tio år ska dra in majoriteten av 739 miljarder dollar som ska in till statskassan. Intäkterna ska finansiera bland annat klimatsatsningar på 369 miljarder.

För president Biden och demokraterna skulle det vara en fjäder i hatten inför mellanårsvalet om paketet går igenom. Senaten uppges vara beredda att gå till omröstning redan nästan vecka.

Mer om reformpaketet i spelaren ovan.