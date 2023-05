ANALYS: Därför slutade valet 2022 som det gjorde

Vilka var det som avgjorde valet 2022? Var det 56 000 S-väljare som bytte parti efter 2018 och röstade på SD 2022? Eller var det tidigare centerväljare på landsbygden som gick samma väg? Eller unga män som imponeras av Jimmie Åkesson?



Faktum är att alla tre svaren kan stämma. För Tidöpartierna vann valet 2022 med bara 46 000 röster. Det är mindre än en procent av väljarkåren och det gör att det finns många svar på frågan om vad som till sist avgjorde att det blev maktskifte.



Men i dag fick vi några nycklar när valforskarna på Göteborgs universitet presenterade sina slutsatser av den stora vallokalsmätningen Valu som de genomfört varje valdag sedan 1991. Som mest har de fått nära 9 000 väljare att svara på ett rätt väl tilltaget frågeformulär och mätningen ger stoff för lång tid framöver för politikintresserade och partistrateger.

0:31 Statsvetaren: ”Unga män var med och avsatte Magdalena Andersson”

Högervind i svensk politik

2022 års mätning slår fast att den svenska valmanskåren är tydligt ideologisk på en höger-vänsterskala och att det rått högervind i svensk politik i 20 år. Och att i detta val förflyttade sig väljarna ytterligare en liten bit högerut. De som flyttade sig mest var män, särskilt yngre män, och därför säger valforskningsnestorn Sören Holmberg att unga män var med och avsatte Magdalena Andersson.



För övrigt var det i detta val just Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson som var de starkaste indragarna till sina partier. Jimmie Åkesson slog faktiskt ett nytt rekord som partiledare, 48 procent angav honom som mycket viktig för partivalet vilket är den högsta siffran som uppmätts i en mätning. För Magdalena Andersson var motsvarande siffra 36 procent.



Partistrateger älskar att dela in väljare i grupper för att sedan försöka jaga röster i just de grupperna. Valu bjuder på dystra nyheter för de flesta partier som för varje val tappar fler av sina kärnväljare. Socialdemokraterna har tappat arbetare sedan valet 1994, Moderaterna tappar företagare, Centerpartiet har gått från 75 procents stöd bland jordbrukare 1991 till 20 procent i valet 2022. KD tappar kyrkobesökare - i de senaste valen är fler kyrkobesökare socialdemokrater än kristdemokrater.

C tappade till SD och S

Och hur var det nu med centerpartisterna på landsbygden? Partiet tappade helt klart väljare till Sverigedemokraterna i valet, partiets tidigare överrepresentation på landsbygden är närmast utraderad medan SD gått starkt framåt i just den väljargruppen. Men när valforskarna lägger ihop alla väljarflöden mellan partierna blir nettot som gick från Centern till SD ändå bara 14 000 väljare. Betydligt fler som röstade C 2018 gick till Socialdemokraterna: hela 74 000 väljare. Och det var alltså en förflyttning inom samma block.



Hela svaret på frågan om vad som avgjorde 2022 års val får vi heller inte från en vallokalsundersökning av den här typen. För det finns en annan grupp som kan avgöra val och den är svår att ta tempen på vid vallokalerna: de som traditionellt kallas soffliggare. Alltså den grupp på över en miljon väljare som inte röstar alls. Partier jobbar hårt på att mobilisera soffliggare i val men de som ändå väljer att avstå från att rösta kommer förstås inte till vallokalerna. Och svarar alltså inte på några enkäter. Så vad gäller deras resonemang i detta eller förra valet får vi fortsätta sväva i okunnighet.