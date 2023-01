Anhängare till Brasiliens förre president Jair Bolsonaro har stormat kongressen i huvudstaden Brasilia.

Enligt uppgifter ska motståndare till nuvarande presidenten ha brutit sig in i själva kongressbyggnaden. Många har belägrat taket på den moderna byggnaden efter att ha brutit polisavspärrningar.



Militärpolis skjuter gummikulor och chockgranater från helikoptrar för att skingra upploppsmakare, rapporterar tidningen O Globo. Rampen till kongressen har återtagits av polis, men demonstranter befinner sig på andra våningen i kongressbyggnaden där samtliga fönster på bottenvåningen har krossats.



Det finns även uppgifter om att demonstranter tagit sig in i Högsta domstolen och i presidentpalatset.



– Det är en otrolig syn vi ser, det är svårt att inte tänka på stormningen av kongressen i Washington, säger Bosse Lindwall, utrikesreporter på TV4 Nyheterna som länge bevakat Latinamerika.



Justitieministern och senatsledaren fördömer stormningen i starkaste ordalag.



Den nytillträdde presidenten Lula da Silva befinner sig inte i Brasilia, utan i delstaten São Paulo.



I spelaren: Se bilder från stormningen av kongressen i Brasilia



I en kommentar till TV4 Nyheterna skriver Sveriges utrikesdepartements presstjänst:



Det är med stor oro vi under kvällen tagit del av händelseutvecklingen i Brasilia. Vi följer utvecklingen nära.



Svenskar på plats rekommenderas att undvika folksamlingar, följa anvisningar från lokala myndigheter och hålla sig uppdaterade via rapportering i media.