Förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel till unga har femdubblats de senaste tio åren, visar siffror från Socialstyrelsen. Så många som 25 procent av barn och unga uppskattas lida av sömnproblem någon gång under uppväxten.



Gita Hedin, som är doktor medicinsk vetenskap och har forskat kring unga och sömn, säger att sömnmedel kan behövas i en del fall – men att man behöver vara kritisk och tänka om det verkligen är så att så många fler behöver medicin och behandling, eller om man kan sätta in något annat tidigare som exempelvis beteendeförändring eller sömnfrämljande aktiviteter.



– Jag skulle säga att det är ett rätt stort problem. Otillräcklig sömn klassas ju som ett folkhälsoproblem. Just barn och ungdomar som är i en känslig period från att vara barn till att utvecklas och bli unga vuxna både fysiskt och mentalt så påverkar det dem, säger Gita Hedin.



