Årets artister till Lotta på Liseberg 2023

- Sicken sommar vi har framför oss. Jag bara längtar efter att få välkomna både artister och publik och köra igång igen för tjugonde året i rad! säger Lotta Engberg.

Det blir totalt åtta härliga måndagar vid Stora Scenen med underhållande framträdanden och inbjudande allsång. Självklart är även Lottaorkestern med kapellmästare Andreas McEwan Landegren på plats och sätter ton. I år väntar gästartister som Lovad, Måns Zelmerlöw, och Lisa Ekdahl som kommer bjuda på sina senaste hits och bästa klassiker. För att fira programmets jubileum väntar även överraskande inslag som kommer underhålla publiken på plats såväl i soffan lite extra mycket.

Sommarens datum för Lotta på Liseberg:

Måndag 19 juni – Premiär

Moulin Rouge! The Musical - Marsha Songcome & Andreas Wijk

Da Buzz

Emil Henrohn

Charlotte Perrelli

Linnea Henriksson

Måndag 26 juni

Secret Service

Lovad

Albin Johnsén

Anna Bergendahl

Anton Engström från After Dark

Andreas Weise

Måndag 3 juli

Jill Johnson

Basic Element

Dr Alban

Theoz

Amanda Ginsburg

Jonas Gardell

Måndag 10 juli

Jens Hult

Björn Holmgren

Jan Rippe & Per Fritzell

Susanne Alfvengren

Hanna Ferm

One More Time & Kärlekskören -Nanne Grönvall, Maria Rådsten, Caroline af Ugglas, Elisabeth Andreassen, Kristin Kaspersen, Anne-Lie Rydé, Lisa Stadell och Anna Stadling

Måndag, 17 juli

Marcus & Martinus

Tone Norum

Tommy Nilsson

Elisabeth Andreassen

Anton Engström från After Dark

A Show Larger Than Life - David Lindgren, Boris René och Greg Curtis med flera

Måndag 24 juli

Marika Carlsson

Olivia Lobato

Noice

John Lundvik

Björn Skifs

Måndag 31 juli

Lisa Ekdahl

Panetoz

Linda Bengtzing

Magnus Carlsson

Anton Engström från After Dark

Måndag 7 aug – Finalprogram

Måns Zelmerlöw

Per Andersson

GöteborgsOperan - musikalen Wicked

Lill Lindfors

Peter Jöback

Med reservation för eventuella ändringar.

Programmet kommer som vanligt att sändas på TV4 och TV4 Play.

Biljetter till sittplatserna släpps den 2/6 10.00 på Liseberg.se.