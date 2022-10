Drönare siktas nu på flera håll i Norge. Liknande händelser har inträffat tidigare under senaste veckorna.

En rysk medborgare har häktats för drönarflygning på Svalbard. Han greps i Hammerfest på måndagen, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Polisen har beslagtagit drönare och elektronik från mannen som är för teknisk granskning.

Polisen bekräftade under onsdagsförmiddagen att drönare synts i närheten av Bergens flygplats Flesland under morgonen. Flygplatsen stängdes under en tid efter observationen.

De senaste veckorna har flera händelser inträffat och fyra ryska medborgare har häktats efter att ha fotograferat skyddsobjekt. Det handlar om tre män och en kvinna som stoppades i en kontroll i Mosjøen den 11 oktober. De fyra säger själva att de är turister.

I två tidigare fall har ryska medborgare gripits i Norge misstänkta för att ha använt drönare för att fotografera bland annat flygplatsmiljöer och militära helikoptrar.

Dessutom larmades polisen om att en misstänkt drönare setts vid ett gasverk i Tysvær kommun i sydvästra Norge i torsdags och under söndagen stängde även norska flygmyndigheten Avinor luftrummet över flygplatserna i Stavanger och Haugesund efter drönarlarm.



Den norska polisen har bett allmänheten att hålla extra utkik efter drönare eller annan misstänkt aktivitet, i synnerhet i närheten av kraftverk eller försvarsanläggningar.

Hör TV4 Nyheternas Elisabet Frerot analysera händelserna – i spelaren ovan