Längs den över 1000 kilometer långa frontlinjen i Ukraina pågår nu en jakt efter ryska enheter som blivit kvar efter att Ukraina avancerat både i öster och nere i söder, nära staden Cherson.

Framryckningen välkomnas av de allra flesta ur lokalbefolkningen men den pågående motoffensiven innebär också att samhälle efter samhälle nu hamnar mitt i skottlinjen.

På fredagen kommer rapporter om att Ukrainas Gammalsvenskby – grundad av svenskar på 1700-talet – nu är på väg att kastas mitt in i den mest aktiva stridszonen.

– Just nu är det riktigt, riktigt farligt, det är det allvarligaste läget hittills under kriget och då har de levt under väldigt tuffa förhållanden det senaste halvåret, säger Sofia Hoas, ordförande Föreningen Svenskbyborna.

