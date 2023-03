Vid midnatt löper kollektivavtalen ut.

Nu har industrifacken och arbetsgivarna kommer överens om ett nytt avtal.

Den vägledande löneökningen blir 7,4 procent på två år.

Under fredagen har industrifacken och arbetsgivare suttit i intensiva förhandlingar för att komma överens om ”märket” – som kommer vägleda löneökningarna för hela arbetsmarknaden.

På en pressträff under kvällen meddelade parterna att man kommit överens om ett nytt tvåårigt kollektivavtal där man bland annat har enats om en löneökning på 7,4 procent på två år.

Det nya avtalet innebär en reallönesänkning under 2023.

– Inflationen kommer vara hög under 2023, vilket innebär att det inte blir någon reallöneökning under 2023. Men vi kommer att kunna återgå till reallöneökningar nästa år, säger Marie Nilsson, förbundsordförande på IF Metall på pressträffen.

Runt 2,3 miljoner anställda i Sverige påverkas av överenskommelsen.

Bland andra har IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Unionen och Sveriges ingenjörer medverkat under förhandlingarna.

Kravet inte ens hälften av inflationen

Från början var kravet från industrin (som sätter riktmärket för de andra fackförbunden) 4,4 procent i löneökningar, högre procentuella påslag till dem som tjänar under 27 000 kronor i månaden, plus extra höjningar av minimilönerna.

Företagen erbjöd i första skedet 2,0 procent plus en engångssumma på 3 000 kronor.

Historiskt har den slutliga överenskommelsen landat runt tre fjärdedelar av fackens utgångskrav, vilket skulle ge omkring 3,3 procent.

