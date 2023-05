Världsstjärnorna sörjer Tina Turner: "Hon banade väg"

Sångerskan Tina Turner har avlidit, 83 år gammal.

"En ikonisk legend som banade väg för så många kvinnor inom rockmusiken, både svarta och vita", skriver artistkollegan Gloria Gaynor på Twitter.

Kondoleanser och hyllningar till världsartisten strömmar in.

På Instagram delar Rolling Stones Mick Jagger sin bild av Turner, som han kallar sin vän:

"Hon var verkligen en enormt talangfull artist och sångerska. Hon var inspirerande, varm, rolig och generös. Hon hjälpte mig så mycket när jag var ung och jag kommer aldrig att glömma henne."

2:25 Bilder: Här var Tina Turners liv

Angela Bassett som spelade rollen som Turner i filmen "Tina - What's love got to do with it" som kom ut 1993, sörjer ikonen :

"Hur säger vi farväl till en kvinna som ägde sin smärta och trauma och använde den som ett sätt att hjälpa till att förändra världen?"

Från fan till vän

Oprah Winfrey beskriver i ett inlägg på Instagram hur hon började som ett fan och sedan blev en så kallad groupie som följde artistens konserter runt om i landet, till att så småningom bli hennes vän.

"Jag är en bättre kvinna, en bättre människa, tack vare att hennes liv nuddade vid mitt. Hon var verkligen den bästa."

Evigt tacksam är även rockstjärnan Bryan Adams som tackar sin vän för att de spelade in låten "It's only love" (1984) tillsammans och att han fick följa med henne på turné.

"Tack för att du inspirerat miljontals människor runt om i världen för att du har talat din sanning och gett oss din röst som gåva."

Nasa: Bland stjärnorna

Till och med den amerikanska rymdstyrelsen Nasa höjde Tina Turner till skyarna när de på Twitter förklarade henne som "Helt enkelt den bästa", en referens till hennes hit "The best".

"Musiklegenden Tina Turner gnistrade över scenen och in i miljontals hjärtan som drottningen av rock n' roll. Hennes arv kommer för alltid att leva bland stjärnorna", skriver Nasa.

Även supermodellen Naomi Campbell, basketstjärnan Magic Johnson och artistkolleger som Ciara, Kelly Rowland, Rick Astley och Debbie Harry från gruppen Blondie stämmer in i hyllningskören.

"Världen kommer att sakna en lysande stjärna i kväll!" skriver skådespelaren Halle Berry på Instagram.