The Beatles spelade tillsammans under endast 6,5 år. Trots det har de lämnat ett avtryck utan dess like på omvärlden.

– De hade tre av världens bästa låtskrivare i samma band, säger musikjournalisten Marcus Larsson.

Under lördagen fyller sir Paul McCartney hela 80 år och i Nyhetsmorgon hyllar Marcus Larsson honom och hans Beatles-kollegor för den musikaliska gärning som präglat legendarens 80-åriga liv. Han förklarar också varför jubilaren är en av de enskilt viktigaste människorna i musikhistorien.

– Pophistorien skulle inte sett ut som den gör utan McCartney, säger han.

Se mer i spelaren ovan