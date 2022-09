Irans regim har lättat på förbudet för flickor och kvinnor att släppas in på fotbollsmatcher. I början av augusti i år fick 500 kvinnor komma in på Azadi-stadion i huvudstaden Teheran, och på Persepolis FC:s match i onsdags släppte man in tusentals.



– Jag har aldrig varit på stadion förut, det här är första gången och det är 100 procent passion, säger Mahya.

Förbudet infördes strax efter revolutionen i landet 1979, och endast vid några få tillfällen har undantag gjorts. År 2019 pressade internationella fotbollsorganisationen Fifa Iran att släppa in kvinnor till en VM-kvalmatch. Mitt i glädjeyran ställer sig fotbollsfanet Nazanin frågan vad det är för skillnad på män och kvinnor.



– Vi tonåringar borde också får titta på fotboll på nära håll, för vi är mycket intresserade av fotboll och andra sporter, säger hon.

Se glädjen inne på station i spelaren ovan.