I årets upplaga av Masked Singer Sverige är Mullvaden en av karaktärerna som publiken får lära känna. Men den stora frågan är: Vem är det som gömmer sig bakom masken?

Kan du lista ut vem som döljer sig där bakom? Här har vi samlat alla ledtrådar från programmet!

Vem är Mullvaden i Masked Singer Sverige?

Inför varje framträdande får samtliga deltagare presentera sig i en video, i vilken det avslöjas många ledtrådar om den som gömmer sig bakom masken.

6:49 Mullvaden splittrar panelen helt

Alla ledtrådar från avsnitt 2

Mullvadens egna ord

”Morsning korsning, det är jag som är Mullvaden. Precis som andra mullvadar gillar jag att gräva riktigt djupt för att hitta det jag söker. Min favoritjord är där Sankt Jörgens Hospital en gång låg, det var medeltiden det. Idag heter platsen nästan samma sak som jag, om jag lägger örat till.”

”Den här mullvaden siktar också mot toppen. Det finns en del priser här hemma, ett från självaste akademien. Men mitt finaste pris innebar att jag slog både en popprins och en popprinsessa. Det är jag väldigt stolt över.”

”En livsfilosofi jag har är att om man bara kämpar på och tar det på allvar så blir det rätt. Det händer väl att jag skojar till det ibland, men det har inte alltid varit så uppskattat. Jag är van vid stora scener och strålkastarljus, men har större mål än så – även om det enkla ligger mig i smaken.”

”Jag fick ta mig en rejäl funderare innan jag bestämde mig för om jag skulle göra det jag ska göra ikväll. Men den som gett sig in i leken får leken tåla. Sånt är livet.”

Övriga ledtrådar

Guldspade

Bild på Lena Philipsson och Basshunter

Skylt med texten ”sparka mig”

Korv

In kommer gula kuvert med en rebus som panelen ska reda ut, svaret på rebusen är: Gemensamt ansvar. Mullvadens kommentar: ”Vi behöver alla hjälpas åt och lyfta varandra, tillsammans är vi starka och då slipper vi onödiga debatter”

Låt: Life med E-Type

Panelens gissningar:

Felix Herngren – ”Det kan vara någon som varit mycket i USA som korrespondent och grävt guld i USA – jag tänker på Diamant Salihu? Eller Janne Josefsson?”

Nour El Refai – ”En journalist som har klättrat och nu mera är SVT-chef, Jan Helin”

Måns Zelmerlöw – ”Jag tror att detta är en författare – han tycker om korv och mos, trivs på stora scener och har garanterat fått ett akademipris för sina böcker – välkommen till Masked Singer Björn Ranelid”

Pernilla Wahlgren – ”En sportkille tror jag, som vunnit massa priser. Som varit med och grävt guld i USA – jag tror att det är Tomas Brolin”

Hen gömde sig bakom masken Mullvaden

I säsongens andra avsnitt var det Mullvaden som hamnade i Face off-duellen och förlorade med låten I'm too sexy med Right Said Fred. När duellen var över så visade det sig att det var Janne Andersson som gömde sig under masken.

3:55 Här avslöjas den andra deltagaren i Masked Singer Sverige 2023

Förklaring av ledtrådarna: