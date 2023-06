Transportstyrelsens beslut att tillåta matleveranser med drönare i Stockholms skärgård innebär fara för liv, enligt Region Stockholm. Men beslutet är taget.

– Det blir naturligtvis en viss fördröjning men vi gjorde bedömningen att när en ambulanshelikopter ska flyga in i området så kan de ropa upp Stockholms flygtrafikledning på radion och få klartecken innan så man slipper vänta, säger Jörgen Andersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens handläggare gjorde bedömningen att det räcker med en rutin för att ta ner drönarna om ambulanshelikoptrar måste fram.

– Vi bedömde att den åtgärden var tillräcklig att göra flygningar i området, säger Jörgen Andersson, sektionschef för luftfarten vid Transportstyrelsen.

Region Stockholm har varnat för att det kan försena ambulanshelikoptrar med 10-15 minuter och därför innebär fara för patienters liv. Det beror på att helikopterföraren måste be om tillstånd att åka in i drönarområdet till flygledningen som i sin tur måste kontakta företaget och be dem sänka drönarna.

– Vi diskuterade den här rutinen, sedan vad som i praktiken händer är svårt att se.

0:57 Se en intervju med chefsläkaren Patrik Söderberg

Jörgen Andersson säger att man ser fram emot att förvaltningsrätten prövar beslutet och att man då kan ändra framtida beslut utifrån det.

”Olämpligt”

Luftfartsverket som kontaktades innan Transportstyrelsen tog beslut om att fördela ett område till drönarföretaget rådde emot att införa restriktionszonen.

”LFV ser området som olämpligt och hänvisar till en hög trafikintensitet i området på låga höjder”, skrev de till Transportstyrelsen inför tillståndsbeslutet.

– Ambulanshelikoptrar är snabba och man vet inte när något ska hända. Beroende på var ambulanshelikoptern står så tar det inte många minuter att ta sig ut, det är snabba ryck, säger Björn Stavås, drönarexpert på Luftfartsverket och chef för flygtrafikledningen på Bromma flygplats.