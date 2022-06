I morse avslöjades det att artisten Marko ”Markoolio” Lehtosalo och hans mamma Irma Lehtosalo just nu håller på att spela in en humoristisk och varm realityserie. Serien kommer att på gå TV4 och TV4 play och kommer gå under namnet ”Marko & Irma”.

Massa finska svordomar

I serien kommer vi att få hänga med Marko och hans mamma Irma i deras vardag och följa deras resa med ett hemligt projekt. Serien utlovas bjuda på skratt, en hel del galenskap och massor med finska svordomar.

Allt om deras fina och komplicerade relation

Men inte bara det. Man får även komma deras relation på djupet som inte lämnar någon oberörd. De har gått igenom tuffa perioder tillsammans som idag är grundstenen till deras fina relation.

– Vi kommer bjuda in till vår vardag på gott och ont och okonstlade umgänge. Mamma och jag kommer hänga extremt mycket ihop, alltså tillbringa jätte jättemycket tid ihop alltså egentligen alldeles för mycket tid ihop för att det här skall sluta bra haha. Och alla får hänga med i vår galna resa med en och annan finsk svordom.