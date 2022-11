Nya elprissmockan: Tre gånger högre än vanligt i norr

Elpriserna lyfter kraftigt i hela landet. För elområdena i norra Sverige innebär det nya toppnivåer. Och för södra Sverige får man gå tillbaka till de historiska rekorden i slutet av augusti för att hitta högre priser. Och det ser inte ut att vända nedåt i närtid, varnar Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på konsultbyrån Merlin & Metis .

Dagspriset på el lyfter till 4:25 kronor per kilowattimme i hela landet på onsdag, enligt prissättningen på Nord Pool. Det kan jämföras med tisdagens dagspris på 3:73 kronor – redan det den högsta prisnivån på många veckor. Onsdagspriset toppar under de så kallade höglasttimmarna, kring klockan 17–19, då priset är uppe på 5:49 kronor per kilowattimme.

Bakom prislyftet just nu ligger en kombination av omständigheter. Vindkraften går på halvfart samtidigt som efterfrågan ökar när vinterkylan börjar dra in över landet. Till det kommer högre prisläge på den europeiska kontinenten.