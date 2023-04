Här är alla gästerna i Benjamin’s denna vår

Benjamin's

Popidolen och matentusiasten Benjamin Ingrosso bjuder in till middag och samlar några av Sveriges största profiler under ett och samma tak. Ärliga och högljudda samtal varvas med spännande matlagning och som alltid när Benjamin är i farten finns musiken med på ett hörn. Läs mer Popidolen och matentusiasten Benjamin Ingrosso bjuder in till midda...