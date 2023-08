Det brinner kraftigt på Lunds centralstation efter ett attentat mot ett kafé under natten. Polisen utreder händelsen som grov mordbrand. – Branden är inte under kontroll, säger räddningstjänstens vakthavande befäl Håkan Månsson till TV4 Nyheterna.

Under natten mot fredagen blev ett kafé vid centralstationen i Lund utsatt för ett brandattentat, uppger polisen. Det rör sig om en kraftig brand.

Ingen ska ha kommit till skada i samband med branden men räddningstjänst och polis har inlett en stor räddningsinsats.

– Vi är fortfarande på plats med ett stort antal resurser. Branden är inte under kontroll. Vi kommer att vara på plats under flera timmar framöver, säger Håkan Månsson under morgonen.

– Branden har spridit sig upp till takkonstruktionen.

Bombskyddet på plats

Innan branden bröt ut ska en kraftig smäll ha hörts i området. Nationella bombskyddet har också åkt till platsen.

Räddningstjänsten uppger under morgonen att insatsen kommer att pågå i flera timmar. Händelsen rubriceras i ett tidigt skede som grov mordbrand. Ingen har gripits.

Platsen har spärrats av och en teknisk undersökning ska genomföras.

Strax innan klockan nio på morgonen var polisen fortfarande kvar på platsen med flera patruller. De arbetar bland annat med vittnesförhör och att kartlägga kaféet som blivit utsatt.

– Det ligger ju centralt, så förhoppningsvis finns det både övervakningsfilmer och vittnesuppgifter att hämta, säger polisens presstalesperson Sara Andersson.

Två personer sågs springa från platsen

I samband med branden har polisen fått uppgifter om att två personer sprungit från platsen.

– Det är oklart om de har med branden att göra, säger Sara Andersson.

Branden påverkar buss- och tågtrafiken i närheten av tågstationen, meddelar Skånetrafiken på sin hemsida.

”Vissa tåg kan komma att ändra spår och bussar få ändrad körväg” skriver företaget.