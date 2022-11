Nike Sellmar är vinnaren av Idol 2022!

Ännu en säsong av Idol 2022 lider mot sitt slut, och efter en kokande final i Tele2 Arena kan vi nu konstatera att Nike Sellmar från Piteå står som vinnare.

Det var under auditionstoppet i Åre som Nike Sellmar klev in och stal först juryns, och sen tittarnas hjärtan. Med sin gitarr, sin charm och sin version av Maren Morris "Better Than We Found It" sjöng hon sig raka vägen till Stockholm och slutaudition. Det var under kvalveckan i Kungsträdgården som hon verkligen gjorde sin entré, och sedan dess har hon fått stående ovationer vecka efter vecka.

Under den stora finalen stod det till slut mellan Nike och Albin Tingwall från Sigtuna, som också gjort sig till en stor favorit hos tittarna. Efter tre rafflande ronder stod det dock klart att det var Nike som tog hem rubbet. Stort grattis säger vi till Nike!

Se idolerna live

Idolerna beger sig ut på turné! Läs mer om när de kommer till just din stad här.

Vill du söka till Idol 2023?

Ansökan är öppen NU! Läs mer och gör din ansökan här.