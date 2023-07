Eskalerande AI-fusk på högskolorna: ”Toppen på ett isberg”

AI-tjänsten ChatGPT har slagit igenom brett i år.

Så även bland fuskande studenter på landets högskolor.

Trots försök att stoppa det har över 30 misstänkta fall av AI-fusk anmälts i år, visar TV4Nyheternas kartläggning.

– Jag tror att det här bara är toppen på ett isberg, säger Clas Hättestrand som är prorektor på Stockholms universitet.



Tre månader. Det var så kort tid det tog mellan lanseringen av AI-tjänsten ChatGPT och det första fallet av misstänkt fusk med hjälp av AI på Sveriges universitet och högskolor.

TV4 Nyheternas kartläggning visar att fusket har fortsatt.



På Stockholms universitet har fem studenter fällts hittills i år för fusk med artificiell intelligens.

– Alla de fem fallen som vi har haft uppe hittills i disciplinnämnden har lett till disciplinära påföljder. Det har varierat från en varning i de mildaste fallen till två månaders avstängning som mest, berättar Clas Hättestrand som är prorektor på Stockholms universitet.

Över 30 misstänkta fall

I den enkät som TV4 Nyheterna skickat ut och som som 25 av 49 högskolor och universitet besvarat säger 11 att de upptäckt misstänkt AI-fusk under året. Hur många fusk det handlar om varierar. På exempelvis Karlstads universitet och Umeå universitet handlar det om tre misstänkta fall av fusk hittills i år, medan det på Göteborgs universitet rapporterats in fem fall.

Totalt visar vår kartläggning att de 25 lärosätena rapporterat in över 30 misstänka fall av AI-fusk.



– Det är på ett sätt allvarligt. Det ändrar vårt sätt hur vi tänker kring examination av våra kurser och vi måste också ändra vårt sätt att undervisa därefter, säger Clas Hätterstrand.

Hur ska högskolorna då stoppa AI-fusket? Ja, enligt Mathias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare på Göteborgs universitet som arbetar med AI-frågor, handlar det om att ändra former för prov och examinationer.



– Vi behöver formulera bra frågor som inte går att använda AI för att besvara. Vi behöver andra examinationsformer där AI inte blir något annat än ett möjligt stöd men också att vi försöker motivera våra studenter att faktiskt göra saker själva, säger Mathias von Feilitzen.

Fler salstentor svår utmaning

Men att ändra examinationsformerna och ha fler salstentor är en praktisk utmaning för många lärosäten. Bland annat på Stockholms universitet.



– Vi måste se till i så fall att vi har salar för att kunna hantera om det blir ökad mängd med salstentamen i stället. Dessutom kanske vi inte kan ha hemexamination som ensam examinationsform man kanske ska komplettera med annan övervakande examination, säger Clas Hättestrand.