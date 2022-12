”USA är redo att bemöta och avvärja varje hot mot allierade”

På måndags morgonen hävdade Ryssland att USA-tillverkade robotar har slagit ned på rysk mark. Det ryska försvarsdepartementet kom också med ett utspel om att "USA och Ryssland nu står på randen till direkt konfrontation", vilket sätter fingret på den förhöjda risk som ett utdraget Ukrainakrig kan medföra.

USA är i alla fall helt redo att bemöta och avvärja varje hot mot landets allierade. Det säger en av USA:s högsta militärer, arméstabschefen James C McConville till TV4 Nyheterna under ett besök i Stockholm på måndagen.



– Konflikten i Ukraina påverkar hela världen negativt, så det ligger nog i allas intressen att söka fred och säkerhet och det måste vi skydda, säger James C McConville. Vi får inte ta det för givet.



