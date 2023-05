Sex ryska regioner har ställt in sina traditionella militärparader den 9 maj, när landet firar segern över Nazityskland. Anledningen är rädsla för ukrainska angrepp.

– Det kommer inte att bli någon parad för att undvika att provocera fienden, säger regionens chef Vjatjeslav Gladkov, enligt The Guardian.

Sedan tidigare har flera gränsregioner till Ukraina ställt in de årliga militärparaderna, med rädsla för ukrainska angrepp. Men nu meddelar även guvernören i Saratov, som ligger 600 kilometer från gränsen, att firandet ställs in på grund av säkerhetsskäl. Beskedet kommer samtidigt som flera ukrainska ledare säger sig vara redo att att inleda en våroffensiv.

Central del i ryska identiteten

De patriotiska militärparaderna hålls varje år den 9 maj för att fira Rysslands seger under andra världskriget. Under firandet som i vanliga fall anordnas i hela Ryssland, hedras de som stupade i striderna. Paraderna beskrivs ha en central del i Vladimir Putins vision av den ryska identiteten. Under paraderna visas ryska vapen upp samtidigt som man hyllar krigsveteraner.

Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förstärkt betydelsen av firandet då Putin vid flera tillfällen dragit historiska paralleller mellan krigen.

– Segern kommer att bli vår, precis som 1945, sa Putin under förra årets segerdag.

Senast förra veckan attackerades en oljedepå på den ryskockuperade Krimhalvön. En talesperson för ukrainska militären sa då att det är viktigt att slå mot den ryska logistiska kapaciteten inför ”den breda, fullskaliga offensiv som alla väntar sig”.

”Gör allt som krävs”

Putins talesman Dmitrij Peskov betonade idag att säkerhetstjänsten "gör allt som krävs för att garantera säkerheten" under segerdagen.

– Naturligtvis är vi medvetna om att Kiev-regimen, som ligger bakom ett antal sådana attacker, terroristhandlingar, planerar att fortsätta sin linje, sade Peskov när han fick frågan vid en pressträff.

Ukraina har tidigare använt drönare för att slå till djupt inne på ryskt territorium. I december attackerades en flygbas nära Rjazan, bara 200 mil från Moskva.

Säkerhetstjänsten i Moskva meddelade förra veckan att de stänger Röda torget för allmänheten under två veckor som en förberedelse inför militärparaden där Putin förväntas göra ett framträdande.



Den nationella militärparaden på Röda torget i Moskva planeras än så länge att genomföras som vanligt. De regioner som ställer in firandet är Belgorod, Kursk, Voronezh, Oryol, Pskov, ryskockuperade Krimhalvön och Saratov.