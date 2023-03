Ett pågående krig i Ukraina och ett tufft ekonomiskt läge. Det här genomsyrar många av de samtal som Bris fick ta emot från barn och unga i fjol.



– Vi befinner oss i osäkra tider och de osäkra tiderna påverkar barn i hög utsträckning, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Under 2022 hade Bris 44 420 samtal med barn och unga via chatt, telefon och mejl – sju procent fler kontakter jämfört med 2021, enligt organisationens årsrapport.



Pandemins påverkan på samhället märktes tydligt när barn hörde av sig till Bris under 2020 och 2021. På samma sätt ledde Rysslands invasion av Ukraina för drygt ett år sedan till många frågor och funderingar, enligt Magnus Jägerskog:



– Efter krigsutbrottet så hörde barn av sig med väldigt stor oro och undrade om Ryssland skulle anfalla Sverige. Äldre tonåringar funderar kring det här med Nato; kommer jag behöva göra lumpen? Eller kommer jag bli tvungen att strida?



