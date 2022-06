En kallfront har under natten börjat röra sig in med regn- och åskskurar över de västra delarna av Götaland. Under tisdagen passerar kallfronten med regn åt nordost över Götaland och Svealand. Det är ett klassiskt väderläge med högtyck som trycker bort de kallare fronter som försöker ta sig in. Luftmassorna bjuder på krafig åska på sina håll, berättar vår meteorolog Madeleine Westin.