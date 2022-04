På söndag går Grammy Awards av stapeln i Las Vegas, där den amerikanska musikbranschen mest prestigefyllda pris ska delas ut. Och det är många svenskar som är nominerade – bland annat Benny Andersson och Björn Ulvaeus för nya ABBA-låten ”I still have Faith in you” samt kompositören Ludwig Göransson nominerad för musiken till serien ”Mandalorian”. Markus Larsson, musikskribent på Aftonbladet, tror att Göransson har en stor chans att vinna, och säger att ABBA borde ha varit nominerade redan på 70-talet och inte nu.