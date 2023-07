Per Gessle släpper ett soloalbum nästa år, avslöjar han i en intervju med Hallandsposten. Plattan är redan färdiginspelad.

– Den har lite somrig Mazarin-känsla. Jag spelar många instrument själv men har hjälp av väldigt många nya bekantskaper. Det är ett superspännande projekt, säger Per Gessle till tidningen.

Hösten 2024 är det dessutom premiär för en musikal med Roxettes låtkatalog på Malmö-operan. Musikalen är baserad på romanen ”Got You Back” av den engelska författaren Jane Fallon.

Just nu har Per Gessle fullt upp inför Gyllene Tiders turnépremiär den 7 juli i Halmstad. Under dagen torsdagen släpptes även nyheten att historien om Gyllene Tider blir film. Den väntas få premiär nästa sommar.