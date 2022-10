Under söndagsmorgonen tog jakten på den giftiga kungskobran Sir Vääs slut, då Skansenakvariet meddelade att han hade fångas in efter att ha varit på rymmen i nästan en vecka. Det tack vare Tullverkets kameror som tidigare hade lokaliserat kobran som hållit sig kvar i innerväggen på Skansenakvariet.



Historien om den förrymda ormen har väckt stor uppmärksamhet i både nationella och internationella medier. Under måndagen höll Skansenakvariet en presskonferens för att berätta om händelsen – och släppa ut Sir Vääs i sitt terrarium igen.



– Han är fullt frisk, säger chefen Jonas Wahlström.



Se när ormen släpps ut i terrariet, spelaren ovan.