Problemen med långa köer på Arlanda flygplats fortsätter. Polisen fick under morgonen lov att stänga av vägen till terminal 5 på grund av för mycket folk.



Avspärrningen skedde vid 04.30-tiden på lördagsmorgonen efter beslut från flygplatsen, vilket DN var först med att rapportera om.

– Trafiken dirigerades om till terminal 2 och terminal 4. Under en viss tid under morgonen ville flygplatsledningen ha vår hjälp att spärra av vägen för bilar till terminal 5. Det var för mycket folk där inne och de ville spärra av vägen av brandskyddsskäl, säger Per Fahlström, presstalesperson hos polisen till TT.

Vid 7.30-tiden var avspärrningarna dock hävda.

