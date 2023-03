Flera techbolag tävlar just nu om att blir först med att skapa övermänsklig intelligens.

En tävling som både företagsledarna själva och forskare anser kan få förödande konsekvenser.

– Den största farhågan är att det blir så kallat "lights out for everyone" – att alla människor dör helt enkelt, säger Max Tegmark, professor i fysik och AI-forskare vid MIT.

Ett stort problem med artificiell intelligens är att den i en rasande hastighet bara blir bättre och bättre – och inom en snar framtid är att bedöma som övermänsklig. Det anser de över 1 000 forskare och techledare, däribland Elon Musk och Apple grundaren Steve Wozniak , som därför skrivit på ett upprop med kravet att utvecklingen bromsas.

En annan som skrivit på är den svenske professorn i fysik, Max Tegmark, som under tio års tid forskat på AI vid Massachusetts Institute of Technology i Bostan, USA.

– Det har tyvärr visat sig att det är mycket lättare än vi trodde att bygga intelligens som är nästan lika smart som oss.

Demokratin hotad

Max Tegmark, tillsammans med flera av ledarna för AI-bolagen, ser en framtid där en övermänsklig intelligens först omkullkastar demokratin – för att sedan utrota mänskligheten.

– Hotet som är mest akut av allt, som både Sam Altman från Open AI och ledarna för andra bolag nämner, är att det här kan förstöra vår demokrati, säger han och fortsätter:

– Om ett teknikföretag lyckas bygga övermänsklig intelligens så är det ganska självklart att de kommer att konkurrera ut övrig AI och då tar det naturligtvis inte lång tid innan den tar över makten från vår demokrati.

Teknikrally mot mänsklighetens avgrund

I förlängning finns scenarion där människan utplånas av AI. Det menar Tegmark, som jämför situationen med den som utspelade sig för neandertalarna.

– Om vi byggen såna här system på det sättet som vi gör nu, när vi inte kan förstå och kontrollera dem, så kan vi hamna i en framtiden där vi måste dela planeten med de här artificiella intelligenserna som är smartare än vi, säger Sam Altman och fortsätter:

– Det är inte så bekvämt. Vi kan fråga neandertalarna hur de gick för dem. Den största farhågan är att det blir så kallat "lights out for everyone" – att alla människor dör helt enkelt.