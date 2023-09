Så blir nya Bäst i test på TV4 – förändringen i programmet

Under våren blev det känt att underhållningsprogrammet Bäst i test flyttar från SVT till TV4, och programledarna David Sundin och Babben Larsson följer med i flytten. Nu spelas den kommande säsongen in för fullt, och det är inte bara kanalen som är nytt för programmet – det är även huset som Bäst i test spelas in i!

– Det är pelare, en trappa som går upp, balkong! säger David Sundin när han ska presentera det nya huset i ett klipp på TV4s Youtube-kanal.

Då har Bäst i test premiär på TV4

Den kommande säsongen av Bäst i test har premiär i början av 2024 och vilka vi kommer att få se i panelen får vi veta längre fram i höst.

Under morgonen fick Nyhetsmorgons tittare en rundtur i det nya huset.

– Det här är det bästa och mäktigaste huset hittills, säger David Sundin innan han leder oss in i det nya huset.

David berättar att inspelningar ägde rum i huset senast igår – och har allt då gått som det ska?

– Det gör det ju aldrig, på sätt och vis. När det inte går som det ska, det är då det går som det ska enligt oss, för att det blir något helt oväntat. Vi försöker alltid tänka: vad skulle de kunna göra? Hur kan man lösa det här testet? Sen tror vi att vi har täckt in alla möjliga saker som skulle kunna hända. Men sen kan man bli väldigt överraskad, säger David Sundin.

– Antingen är någon jättesmart eller jätte-inte-smart.

Det är David Sundin som tillsammans med sin bror Karl Sundin kommer på alla testen i programmet.

– När vi inte spelar in så jobbar vi med att komma på en massa såna här tester, och finurla..., förklarar han vidare.