Antalet avrättningar världen över ökar markant, enligt människorättsorganisationen Amnesty International.

Minst 883 människor togs av daga i fjol efter att ha dömts till dödsstraff – vilket är det högsta antalet på fem år.



Siffran kan jämföras med de 579 bekräftade avrättningar som ägde rum globalt 2021.

I statistiken saknas dock Kina som befaras avrätta tusentals människor varje år, men som hemlighåller information kring dessa.

Koppling till narkotika

Merparten av de globala avrättningarna sker till följd av drogrelaterade brott såsom smuggling av narkotika. Antalet människor som avrättats för den typen av brott mer än dubblerades under 2022 jämfört med året innan. De knarkrelaterade avrättningarna utgjorde därmed cirka 40 procent av det totala antalet avrättningar i världen, konstaterar Amnesty International i sin årliga rapport som publiceras under tisdagen.



Efter Kina skedde flest avrättningar i Iran, där togs 576 människor av daga i fjol. Saudiarabien stack ut i statistiken genom att avrätta 81 människor under en enda dag. Totalt dödades 196 personer i det konservativa kungadömet, vilket är tre gånger så många som året innan.



Avrättningar har rapporterats från 20 länder. Under 2022 valde också fem länder – Afghanistan, Kuwait, Myanmar, Palestina och Singapore – att återuppta dödsstraffet.

Sex stater avskaffar

Samtidigt har sex länder helt eller delvis avskaffat dödsstraffet. Kazakstan, Sierra Leone, Centralafrikanska republiken och Papua Nya Guinea avskaffade det helt och hållet medan Ekvatorialguinea och Zambia slopade dödsstraffet för vissa typer av brott.



"När allt fler länder väljer att skrota dödsstraffet är det på tiden att andra länder följer efter. Länder som Iran, Saudiarabien, Kina, Nordkorea och Vietnam som utför dessa brutala handlingar är nu i minoritet. Dessa länder måste snarast följa med i utvecklingen, värna de mänskliga rättigheterna och utöva rättvisa i stället för att avrätta människor", säger Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard i ett pressmeddelande.