Totalt har 10 665 barn under 2022-2023 deltagit i årets Friendsrapport. Enligt den uppger vart tionde barn i Sverige att han eller hon har blivit utsatt för frekventa kräkningar, alltså mobbning. Bland dem har sju av tio återkommande psykiska besvär. Som till exempel ångest, sömnsvårigheter och oro.



– Vi ser en glasklar koppling mellan hur ofta du är utsatt och hur dåligt du mår, säger säger Maja Frankel.



Det är fler flickor som uppger att att de har återkommande psykiska besvär. Mer än var tredje flicka och knappt var femte pojke.

Nästan vartannat barn på mellanstadiet har blivit utsatt för kränkningar av en annan elev.



– Det kan handla om slag, sparkar, att bli utfryst eller sexuella trakaserier.



Rapporten visar även att det är tre gånger vanligare att elever som identifierar sig som HBTQI blir utsatta för mobbning.

Och bland barn med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det nästan dubbelt så vanligt.



I årets rapport är det första gången Friends undersöker den psykiska hälsan hos barn mer ingående.

Enligt Friends har mobbningen ökat i Sverige under de senaste 10 åren. Och organisationen tror att det beror på att skolorna har dragit ner på personal och elevhälsovård.



– Barns rätt till trygghet har inte prioriterats i den grad som den ska enligt barnkonventionen. Det vi kan se de senaste åren är att det har varit stora neddragningar på just sånt som spelar roll för barns trygghet, som personal och elevhälsa.