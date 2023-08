Det var redan under våren 2023 som New York Times uppmärksammade sjukligt smala modeller under New York Fashion Week. Trenden kallas heroin chic och går också under namnet ”pro-ana”, något som står för ”promotion of anorexia”.

Nu har även debatten om den nygamla trenden blossat upp i Sverige. Startskottet var ett blogginlägg av Camilla Gervide, grundare av Bloggbevakning. I inlägget sätter hon ner foten mot influencers och företag som lägger upp bilder på utstickande, revben, ryggrad och nyckelben.

Influencern Alexandra Nilsson har tidigare drabbats hårt av smalhetsen. Hon blev känd som ung tonåring och redan som 15-åring hade hon utvecklat en ätstörning. Alexandra är nu en av dem som är kritisk till den pånyttfödda trenden.

– Det känns oerhört tråkigt att behöva se den här trenden ytterligare än gång. Jag har ju varit på den sidan där jag var utsatt för en ätstörning men även nu är jag utsatt för att se de här bilderna. Man blir ju aldrig helt frisk, säger hon

”Det här är inte okej”

Hon menar att både influencers och företag sitter på väldigt stor makt och hon ställer sig kritisk till att hennes jämnåriga kollegor lägger ut pro ana-liknande bilder.

– Jag förstår inte att man kan tänka att det här är lämpligt. Varför är det ingen som säger att det här inte är okej, det här är konstigt?, säger Alexandra Nilsson.

Hon menar att hon inte klandrar någon för att vara sjuka men menar att man måste ta ansvar för vilken typ av bilder som man lägger upp. Själv avföljer Alexandra influencers som triggar henne och råder sina följare att göra samma sak.

– Jag tycker om dem som personer, men jag kan inte följa dem för mitt välmående är mycket viktigare än att följa coola influencers, säger hon.

8:16 ”Avfölj!” – Size zero-trend på sociala medier upprör

Många som drabbas är unga, det är inte ovanligt att 13-åringar och ännu yngre unga exponeras för denna tid av innehåll. Lisa Thorell är professor i psykologi vid Karolinska institutet och har forskat på ämnet. Hon har några tips till hur man som förälder stöttar sitt barn under rådande trend. Hennes viktigaste tips är att prata öppet med barnen.

– Det är viktigt att man har en dialog med sina barn, men ska börja tidigt och sen ska man fortsätta ha en dialog med dem, säger Lisa Thorell.