Nationella insatsstyrkan slog till mot en adress i centrala Stockholm mitt i natten.

En man greps misstänkt för grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott – efter att polisen sågat upp ett fönster och forcerat en dörr.

– Om man tycker att det gått dramatiskt till så handlar det om att man vill säkra bevisning på ett säkert sätt, säger åklagare Eva Wintzell.



Razzian skedde på Hornsgatan på Södermalm vid 01.30-tiden natten till fredagen.

Under dramatiska former slog nationella insatsstyrkan, Sveriges yttersta polisiära resurs, till mot en lägenhet. Med en stegbil körde polisen upp mot ett fönster, sågade upp ett fönster och stormade in. Samtidigt forcerade andra operatörer från insatsstyrkan bostadsdörren.

– Det var en hög smäll och så klart otäckt, jag visste ju inte då att det var polisen, säger ett vittne som väcktes av den explosion som krävdes för att polisen skulle kunna ta sig in i.

Polisen förtegen

Säkerhetspolisen uppgav att de känner till nattens insats men hänvisade till polisen, som i sin tur inte vill kommentera tillslaget förrän tidigast nästa vecka.

– Det är ett ärende som är kopplat till allvarlig brottslighet. Jag kan inte säga mer i det här ärendet just nu, säger Sofia Hellqvist, presstalesperson på polisens nationella mediacenter.

TV4 Nyheterna kan nu berätta att en person greps av tungt beväpnad polis i bostaden, enligt uppgifter handlar det om en man.

– Det finns en frihetsberövad person misstänkt för grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott, säger kammaråklagare Eva Wintzell på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Åklagaren: Organiserad brottslighet

På fråga om varför nationella insatsstyrkan genomförde razzian svarar åklagaren:

– Det handlar om att man ska säkra bevisning, men mer detaljer än så vill jag inte lämna ut. Jag har ingen anledning att kommentera tillslaget närmare eller hur det gick eller vad som kommit fram i tillslaget.

Polisen har hunnit hålla ett inledande förhör med den gripne mannen.

– Personen är bara kort hörd och förnekar brott, säger Ewa Wintzell.



Eva Wintzell vill i övrigt inte uttala sig om ärendet.

– Vi tror att det här är en del av organiserad brottslighet, men jag kan inte gå in på något närmare. Vad det är kopplat till för gängmiljö kan jag inte heller gå in på. Det är fråga om allvarlig brottslighet även om det inte är ett våldsbrott, säger hon.

TV4 Nyheterna har sökt den gripnes advokat som inte vill lämna några kommenterar.

Vet du mer? Tipsa TV4 Nyheterna här.